Świątek toczyła zacięty bój i musiała mierzyć się zwłaszcza z bardzo dobrym serwisem rywalki. Olejniczak przyzał wprost, że taki wynik go nie dziwi.

- Nie jestem zaskoczony zwycięstwem Hiszpanki. W tym sezonie gra znakomicie - powiedział, dodając, że ma ona na koncie zwycięstwa nad bardzo wysoko notowanymi rywalkami.



Polka wciąż ma szansę na medal w mikście. Ekspert twierdzi jednak, że jest to jedna z najbardziej nieprzewidywalnych dyscyplin.



- Turniej mikstowy to "turniej - pułapka". Można małym kosztem, szybko zdobyć medal, a zostawić sporo sił i go nie mieć - przestrzegał.



