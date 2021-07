Tokio 2020. Tajemniczy wielbiciel Anity Włodarczyk zaliczył kuriozalną wpadkę

W ostatnich dniach Anita Włodarczyk przygotowywała się do olimpijskiej próby w miejscowości Takasaki. Każdego dnia jej treningi oglądał starszy człowiek z plakatem, na którym wypisywał przyjazne hasła. Zaczął od "Witam serdecznie".



Kiedy jednak na trzymanym przez niego kartonie pojawił się napis "Daj spokój", zapanowała konsternacja. Na szczęście szybko okazało się, że to nieporozumienie.



- Kibic wyjaśnił, że tak naprawdę chciał napisać "do boju, powodzenia". Z przyjemnością złożyłam autograf na tym wyjątkowym plakacie i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie - wytłumaczyła Anita Włodarczyk w poście zamieszczonym na Instagramie.



Udało się dociec, że zawinił w tym przypadku nie człowiek, lecz automatyczny translator.



Co ciekawe, leciwy Japończyk okazał się byłym młociarzem. Obecnie jest fanem polskiej zawodniczki i liczy na jej kolejny medal olimpijski zdobyty w Tokio.



