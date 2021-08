Tadeusz Michalik, zapaśnik KS Sobieski Poznań, podczas igrzysk Tokio 2020 najpierw pokonał 10-0 Tunezyjczyka Haikela Achouriego, a w dramatycznym ćwierćfinale Amerykanina Tracy'ego Hancocka (4-3). Po tym drugim pojedynku Tadeusz Michalik rozpłakał się z emocji przed kamerami telewizyjnymi. - Gdy zostały dwie minuty pomyślałem sobie: wszystko albo nic. I się udało! Muszę uspokoić emocje - cieszył się Tadeusz Michalik. W półfinale przegrał 1-7 z utytułowanym Musą Jewłojewem z Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. - Chciałem go zaskoczyć tym, co mam najlepsze, czyli rzutem skrętowym. Na to najbardziej liczyłem, ale mi nie wyszło. Był to ciężki pojedynek, rywal więcej ważył i górował w aspekcie siły. Nie dałem rady. Gdy miał mnie w parterze to broniłem, żeby za cztery punkty nie wyniósł mnie w górę, przez co za bardzo się odkręciłem i dwa razy poleciałem na wózek - analizował Tadeusz Michalik. Inaczej niż na wcześniejszych igrzyskach, walki o medale w zapasach odbyły się nie krótko po półfinałach, a dzień później. Polak miał więc dobę na odpoczynek.

Tokio 2020. Zapasy. Tadeusz Michalik w walce o brąz

Rywal Tadeusza Michalika w walce o brąz, Węgier Alex Gergo Szoke też przegrał z Rosjaninem Musą Jewłojewem, ale na wcześniejszym etapie - w ćwierćfinale. We wtorek nad ranem polskiego czasu Węgier walczył więc w repesażach. Wygrana z Gruzinem Giorgim Melią dała mu prawo walki o brąz z Tadeuszem Michalikiem.



Po nieco ponad minucie walki, Węgier został ukarany za pasywność i został wysłany do parteru. Potem nastąpiły sekundy, które przesądziły o walce i brązowym medalu. Trzy świetne "wózki" Tadeusza Michalika dały mu prowadzenie 7-0, a na dodatek sędziowie pokazali karę dla Węgra. Wynik 9-0 oznaczał zwycięstwo Polaka! Challenge został przegrany przez węgierskiego rywala! Błyskawiczne zwycięstwo Polaka! Bez żadnej przesady, to było zwycięstwo w wielkim stylu.

Tadeusz Michalik dołączył tym samym do grona polskich medalistów olimpijskich w zapasach - m.in. do swojego trenera Włodzimierza Zawadzkiego, do komentującego walkę w tv Ryszarda Wolnego.



Tokio 2020. Tadeusz Michalik - brat medalistki Moniki Michalik

30-letni Tadeusz Michalik pochodzi ze wsi Jasieniec pod Świebodzinem (woj. lubuskie), zaczynał trenować w Trzcielu, dziś mieszka Koziegłowach pod Poznaniem. Zapaśnik dwa razy przeżywał z bliska zdobycie medalu olimpijskiego, sam krążek - w obu przypadkach brąz - miał zapewne nawet okazje mieć w ręku. O medal dla siebie (i dla Polski) walczył jednak pierwszy raz.

W 2012 roku podczas igrzysk olimpijskich w Londynie Tadeusz Michalik był sparingpartnerem Damiana Janikowskiego, dziś kojarzonego z MMA i KSW. Jego wkład w nieoczekiwany brązowy medal dla Damiana Janikowskiego - startującego w kat. 84 kg - można uznać za spory. W Rio (2016), medal dla Polski w zapasach zdobyła z kolei Monika Michalik, siostra Tadeusza Michalika. - Wczoraj tylko napisałam mu "jestem z tobą". Odpisał serduszkiem - mówiła Monika Michalik w studio TVP.

Bartosz Nosal



