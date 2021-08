Michalik w ćwierćfinale pokonał Amerykanina Tracy'ego Hancocka 4:3. Wcześniej, w 1/8 finału, nasz zapaśnik wygrał z Tunezyjczykiem Haikelem Achouri 10-0.



Gdy Michalik po ćwierćfinałowej walce stanął do wywiadu przed kamerami TVP Sport, było widać, że ogromne emocje w końcu znalazły ujście. W końcu tylko jedno zwycięstwo dzieli go od medalu olimpijskiego.



Tadeusz Michalik ze łzami komentował awans do półfinału igrzysk w Tokio

- Zaraz się popłaczę. Masakra - wydusił z siebie Michalik.

- Śmiało możesz płakać, krzyczeć. Jesteś w półfinale! - odpowiedział mu przeprowadzający wywiad dziennikarz Paweł Baran.



- Dałem z siebie wszystko. Gdy zostały dwie minuty pomyślałem sobie: wszystko albo nic. I się udało! Muszę uspokoić emocje - kontynuował ocierając łzy radości i wzruszenia zapaśnik.



Wówczas show skradł przechodzący za Michalikiem Andrzej Supron. Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego serdecznie przytulił swojego zawodnika.



- Zasłużył na awans, zwłaszcza, że Amerykanin to uznana firma. Wytrzymał - powiedział Supron do kamery, a następnie zwrócił się do zawodnika. - Byku! To jest najważniejsze - zaśmiał się, klepiąc Michalika po plecach.



Zdjęcie Polak Tadeusz Michalik (niebieski) wygrał z Amerykaninem Tracym Hancockiem (czerwony)

WG