Rywalizacja w mikście jest, przynajmniej w teorii, najkrótszą drogą do zdobycia medalu podczas tenisowych zmagań w Tokio. W igrzyskach olimpijskich oglądamy szesnaście duetów, tak więc, jak łatwo policzyć, wystarczy wygrać dwa spotkania, żeby znaleźć się w półfinale i dać sobie szansę walki o medal.



We wtorek 27 lipca odbyło się losowanie 1/8 finału mikstów, w których zobaczymy polską parę Iga Świątek i Łukasz Kubot. Dla polskiej tenisistki, która ledwie dzień wcześniej pożegnała się z rywalizacją singlistek, będzie to okazja na rehabilitację. I rewanż, bo los w pierwszej rundzie skojarzył "Biało-Czerwonych" z hiszpańską parą Paula Badosa/Pablo Carreno-Busta.



IO: szanse medalowe, wyniki, informacje. Bądź na bieżąco

