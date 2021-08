Startujące w klasie 470 Skrzypulec i Ogar są jednymi z naszych największych nadziei na medal w żeglarstwie. Polki, które przed kilka wyścigów były nawet liderkami, zaliczyły dziś dwa gorsze starty i spadły na trzecią pozycję, plasując się za Francuzkami i liderującymi Brytyjkami Hanną Mills i Eilidh McIntyre, do których tracą aż osiemnaście punktów.



Tokio 2020 - bądź z nami na igrzyskach olimpijskich! Sprawdź

Reklama

Przełożony z poprzedniego dnia wyścig dziewiąty niestety nie poszedł po myśli naszych zawodniczek, które uplasowały się dopiero na piętnastej pozycji. To był sygnał ostrzegawczy, który zwiastował kłopoty. Niestety w dziesiątym wyścigu Skrzypulec i Ogar również zajęły piętnaste miejsce i w klasyfikacji generalnej spadły na trzecią lokatę. Do Brytyjek tracą 18 punktów, do drugich Francuzek sześć, a nad goniącymi nas Słowenkami Polki mają dziewięć punktów przewagi.



Przed Skrzypulec i Ogar jutro wyścig medalowy, który jest punktowany podwójnie.



KK