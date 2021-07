Tokio 2020. Skąd afera w pływaniu? Bo najważniejsze są wybory

Olgierd Kwiatkowski Tokio 2020 - Polacy

Z pływakami, którzy nie wystartowali w Tokio i wracają już do kraju, Polska nie powiększyłaby dorobku medalowego. Ci zawodnicy nie mieliby szans na dobry wynik. Może na tym polega największy błąd Polskiego Związku Pływackiego. Wysłali do Tokio zawodników po to, aby kadra była jak najliczniejsza, bo zbliżają się wybory.