Polacy, po niespodziewanej porażce w pierwszym spotkaniu turnieju z Iranem nabrali rozpędu, a mecz przeciwko drużynie z kraju "Klonowego Liścia" był w ich wykonaniu prawdziwym popisem. Po efektownej i skutecznej grze cieszyć mogli się ze zwycięstwa, pieczętującego ich pierwsze miejsce w tabeli.

Zwycięzcy grup w turnieju olimpijskim mierzyć się będą w 1/4 finału imprezy z drużynami, które zajęły czwarte miejsca. Już teraz wiadomo, że rywalem naszej kadry będzie Francja. "Trójkolorowi" przegrali ostatni mecz w grupie z Brazylią 2:3, a wobec faktu, że zwycięzca planowanego na godzinę 14:45 starcia Stanów Zjednoczonych z Argentyną na pewno ich wyprzedzi oznacza to, że zajmą ostatnie z premiowanych awansem miejsc.



Ćwierćfinały rozegrane zostaną 3 sierpnia, czyli we wtorek. Według pierwotnego planu, spotkanie Polaków z Francuzami powinno być pierwszym i rozpocząć się o godzinie 9:00 miejscowego czasu (w Polsce - o 2:00 nad ranem). Wskazuje na to między innymi oficjalna strona igrzysk. Według nieoficjalnych informacji możliwe są jednak zmiany, o których możemy się dowiedzieć w najbliższych godzinach.



Reprezentacja Polski