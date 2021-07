Polska para jest już pewna awansu do 1/8 finału po dwóch meczach fazy grupowej. Spotkanie numer trzy rozegra w piątek. Bez względu na to, jak wypadnie w całym turnieju pewnym jest już, że będzie to ostatnia impreza w karierze Fijałka. 34-latek poinformował o tym w rozmowie z serwisem "Volleyballworld".

- To dla mnie ostatnie igrzyska. Po nich skończę karierę - zadeklarował. Jednocześnie, unikał deklaracji, dotyczących celów w turnieju. Jak podkreśłił, będzie starć się brać go "z meczu na mecz" i nie zastanawia się, jak daleko to jego i Bryla doprowadzi.



Polacy finałowe spotkanie fazy grupowej rozegrają z Brazylijską parą Evandro - Bruno Schmidt. Jeżeli uda im się wygrać, zajmą w grupie pierwsze miejsce.



TC

Zdjęcie Grzegorz Fijałek /AFP/AFP YASUYOSHI CHIBA/ /AFP