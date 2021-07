Tokio 2020. Prygiel: Siatkarska faza grupowa to wstęp do najważniejszych spotkań

To drugie zwycięstwo na igrzyskach podopiecznych Vitala Heynena, którzy w kolejnym spotkaniu w piątek zmierzą się z Japonią. Wcześniej przegrali z Iranem 2-3 i pokonali Włochów 3-2.

Tokio 2020. Prygiel: Jest solidnie, ale nie wyśmienicie

"Nie ma co ukrywać: na razie gramy solidnie, ale nie wyśmienicie. Jednak z czasem wyjdzie duże doświadczenie profesjonalisty, jakim jest Heynen. Dla nas nie ma przecież większego znaczenia z którego miejsca awansujemy do ćwierćfinałów. Dopiero spotkanie w tej fazie oraz półfinał i mam nadzieję finał będą dla nas ważne" - powiedział Prygiel, który grał na igrzyskach olimpijskich w Atlancie (1996).

Jego zdaniem to drużyny z równoległej grupy powinny się obawiać, aby w walce o 1/2 finału nie trafić na biało-czerwonych.

"Jeśli otwarcie mówimy, że marzy nam się medal - najlepiej złoty - to musimy, jak to zrobiliśmy zdobywając mistrzostwo świata, pokonywać najlepszych. Udowodniliśmy już, że jesteśmy w stanie to robić" - dodał był reprezentacyjny atakujący.

Tokio 2020. Prygiel: Opóźnienie nie było niczym niezwykłym

Dodał, że nie miał większego znaczenia fakt, że środowy mecz rozpoczął się z opóźnieniem (przedłużyło się inne spotkanie).

"Z mojego doświadczenia wiem, że nie jest to nic niezwykłego na tego typu zawodach. Po prostu trener przygotowania fizycznego informuje zawodników kiedy mają rozpocząć rozgrzewkę. Ona zawsze nie jest na tyle intensywna, aby zmęczyć za bardzo siatkarzy. Ja bym nie upatrywał w tym jakiegoś znaczenia dla losów spotkania" - zakończył.