Nie tak wyobrażali sobie inaugurację igrzysk olimpijskich polscy siatkarze. "Biało-Czerwoni" co prawda wygrali pierwszego seta, ale później musieli uznać wyższość rywala. W szalonym tie-breaku Iran pokonał "Biało-Czerwonych" 23:21.

W tym spotkaniu zabrakło kapitana "Biało-Czerwonych" Michała Kubiaka. Trener Vital Heynen przyznał, że zawodnik walczy z kontuzją i nie wiadomo, czy pojawi się na boisku w kolejnych meczach.



Michał Kubiak "ofiarą" irańskich fanów

Mimo że Kubiak nie pojawił się na boisku, to... został zaatakowany przez irańskich fanów. Opanowali oni jego konto na Instagramie zasypując je lawiną komentarzy.



Najnowsze zdjęcie polskiego siatkarza, w towarzystwie Wilfredo Leona, jest nieustannie komentowane przez Irańczyków. Do tego stopnia, że w ciągu kilku godzin po meczu liczba komentarzy wynosiła już 200 tysięcy!



Dla porównania - poprzednie posty Kubiaka generowały kolejno 5 tysięcy, 3 tysiące oraz 700 komentarzy. Najnowsze zdjęcie spotkało się za to z lawiną irańskich wpisów.

"Bracie, nie zadzieraj z Iranem", "Zaczekaj, aż staniemy się twoim koszmarem" - brzmią niektóre z nich.

Dlaczego Irańczycy atakują Kubiaka? W przeszłości w spotkaniach Polska - Iran nie brakowało ostrych spięć. Często w samym sercu wydarzeń znajdował się właśnie Kubiak. W jednym ze spotkań za przepychankę pod siatką zadziorny sportowiec obejrzał nawet czerwoną kartkę.

W 2019 roku jedna z wypowiedzi Kubiaka wzbudziła ogromny skandal. Kapitan polskiej reprezentacji w nagraniu określił Irańczyków "leszczami", powiedział także, że ten naród jest przez niego "skreślony" i "nie istnieje".





