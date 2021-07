Tokio 2020. Postać Zofii Noceti-Klepackiej dzieli polskich kibiców

Klepacka na igrzyska olimpijskie wróciła po dziewięciu latach - ostatni raz na zawodach tej rangi mogliśmy ją zobaczyć w Londynie w 2012 roku, gdzie zdobyła brązowy medal w żeglarskiej klasie RS:X. Wcześniej wystąpiła także na igrzyskach w Pekinie (2008) i Atenach (2004).

Tokio 2020. Zofia Noceti-Klepacka budzi skrajne emocje

W trakcie rywalizacji w Tokio nie może jednak liczyć na wsparcie wszystkich polskich kibiców, bowiem część z nich czuje do żeglarki antypatię w związku z jej wypowiedziami na temat osób LGBT z przeszłości. W maju 2019 roku informowaliśmy m.in. o jej wpisie na facebookowym profilu, który wywołał sporo kontrowersji. "Mówię kategorycznie NIE dla promocji środowisk LGBT i będę bronić tradycyjnej Polski" - napisała wówczas m.in. sportsmenka.



Nieco wcześniej Noceti-Klepacka stwierdziła także, że "nie ma"nie ma bezpośrednio nic do gejów i lesbijek, tylko do karty i przywilejów wynikających z przynależności do LGBT"bezpośrednio nic do gejów i lesbijek, tylko do karty i przywilejów wynikających z przynależności do LGBT". Wypowiedzi w podobnym tonie było więcej. Reprezentantka Polski ponadto często przywiązywała także przywiązanie do tradycyjnych wartości oraz swój sprzeciw wobec kwestii takich jak aborcja.

O Noceti-Klepackiej wypowiadają się osoby "z obu strony barykady"

W związku z jej postawą część osób otwarcie krytykuje żeglarkę, niektórzy internauci podkreślają, że nie mają zamiaru jej kibicować w trakcie igrzysk w Tokio. Z dezaprobatą wypowiada się o niej m.in. znany aktywista LGBT Bart Staszewski:

Jest również i druga strona medalu - wiele osób popiera olimpijkę. W przeszłości w mediach społecznościowych - w odpowiedzi na krytykę Klepackiej - uruchomiona została akcja #NasReprezentujesz. Do niej w jednym ze swoich najnowszych wpisów na Twitterze nawiązał poseł na Sejm z ramienia Konfederacji Krystian Kamiński:



Tokio 2020. Noceti-Klepacka na igrzyskach powalczy dalej w czwartek

Pośród tego medialnego "hałasu" Zofia Noceti-Klepacka walczy dalej na igrzyskach. W środę, po dziewięciu wyścigach w klasie RS:X, zajmuje ona ósme miejsce. W dalszych zmaganiach wystartuje w czwartek, tak samo jak inny reprezentant Polski, Piotr Myszka.

Zdjęcie Zofia Noceti-Klepacka przyciąga wiele uwagi - nie tylko ze względów czysto sportowych / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News

PaCze