Walcząca w kategorii do 75 kg Elżbieta Wójcik była ostatnią polską pieściarką, jaką oglądaliśmy na ringu w Tokio. Wcześniej z rywalizacją pożegnały się Sandra Drabik, która przegrała już pierwszą walkę i Karolina Koszewska, z jedynym jak do tej pory zwycięstwem "Biało-Czerwonych" na tych igrzyskach, bowiem również nasz męski "rodzynek" Damian Durkacz wraca z Tokio bez wygranej.



Pierwszą przeciwniczką Wójcik, która zmagania w Tokio zaczęła od 1/8 finału, była Holenderka Nouchka Fontijn. Polkę, medalistkę mistrzostw Europy i Igrzysk Europejskich, czekało niezwykle trudne zadanie, bowiem rywalka do wicemistrzyni olimpijska z Rio, trzykrotna wicemistrzyni świata i mistrzyni Europy.



