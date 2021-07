Tokio 2020. Polscy wioślarze dojechali do Tome!

Tokio 2020 - Polacy

Wioślarze, którzy będą reprezentować Polskę w igrzyskach w Tokio, dojechali do miasta Tome, ok. 400 km na północ od stolicy Japonii. Tam mają do dyspozycji tor, na którym mogą przygotowywać się do olimpijskich regat.