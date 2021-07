Tokio 2020. Polscy lekkoatleci będą szlifować formę w ośrodku Zao Bodaira

Tokio 2020 - Polacy

Polscy lekkoatleci do startu w igrzyskach będą przygotowywać się w ośrodku Zao Bodaira, oddalanym o ok. 400 km od Tokio. Miejsce to położone jest na wysokości ok. 1000 m n.p.m. Pierwsza 40-osobowa ekipa poleci tam w sobotę. Wyjątek stanowią Anita Włodarczyk, Kamila Lićwinko i Karolina Nadolska.

