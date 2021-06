​Tokio 2020. Polscy koszykarze rozpoczną przygotowania w Gliwicach. Na razie bez liderów

Naturalizowany Amerykanin, który w środę zakończył sezon w lidze hiszpańskiej (Herbalife Gran Canaria przegrała w ćwierćfinale 0-2 z Realem Madryt), otrzymał propozycję gry w Dubaju i przez najbliższe trzy tygodnie będzie występował w egzotycznych rozgrywkach. Ma dołączyć do drużyny 26 czerwca, najpóźniej spośród kadrowiczów, bezpośrednio do Kowna, gdzie 29 czerwca rozpocznie się turniej kwalifikacyjny do igrzysk.

"AJ informował nas wcześniej o kontrakcie w Dubaju. Rozumiemy jego argumenty. Ten sezon był dla niego trudny ze względu na problemy zdrowotne, które latem 2020 r. spowodowały, że nie wszedł w życie jego kontrakt z Herbalife. Jest zawodowym sportowcem i jasne jest dla wszystkich, że profesjonalna kariera nie trwa wiecznie" - powiedział menadżer reprezentacji Marek Popiołek.

Mike Taylor musi czekać na swoich podopiecznych

Powody nieobecności pozostałych zawodników wcześniej powołanych przez Taylora są rozmaite. Ponitka (w minionym sezonie Zenit Sankt Petersburg) przechodzi rehabilitację kontuzjowanej pachwiny. Ma dołączyć do kolegów w Gliwicach przed 12 czerwca. Wtedy okaże się, czy po urazie nie ma już śladu i czy będzie mógł pomóc zespołowi.

Z kontuzją stopy zmaga się także od blisko trzech miesięcy Tomasz Gielo (MoraBanc Andora). Obecnie koszykarz nadal przebywa w Hiszpanii, powinien dotrzeć do Gliwic 18 czerwca i wówczas lekarze ocenią jego stan zdrowia, a sztab trenerski podejmie decyzję. 20-letni Aleksander Balcerowski z Herbalife otrzymał tydzień wolnego po wyczerpującym sezonie w lidze hiszpańskiej. Michał Sokołowski występuje obecnie w play off ligi izraelskiej (Hapoel Holon) i w zależności od rozwoju sytuacji powinien stawić się na zgrupowaniu między 9 a 16 czerwca.

Ze względu na sprawy rodzinne 6 czerwca do reprezentacji dołączy Aaron Cel. Natomiast w Gliwicach zabraknie najmłodszego - Igora Milicica jr (miniony sezon Ratiopharm Ulm), który jest w trakcie zdawania egzaminów maturalnych w Niemczech. W nowym sezonie czeka go przeprowadzka do USA i występy w lidze NCAA w zespole Virginia Cavaliers. W Gliwicach nie będzie też 19-letniego Jeremy'ego Sochana (miniony sezon Ratiopharm Ulm), który był rewelacją kadry w eliminacjach mistrzostw Europy w lutym. Również on wybrał studia w USA i reprezentować będzie zespół mistrza - Baylor University. Do szerokiego składu powraca Jarosław Zyskowski, którego zabrakło w reprezentacji w spotkaniach eliminacyjnych oraz Andy Mazurczak.

W Gliwicach Polska zmierzy się towarzysko 12-13 czerwca, w turnieju Energa Cup, z Rosją, Tunezją i Meksykiem. 16 czerwca znów zagra z Tunezją, a 22 i 23 czerwca rywalizować będzie z Brazylią.

Rywalami "Biało-Czerwonych" w turnieju w Kownie w grupie B będą reprezentacje Słowenii oraz Angoli. Dwie najlepsze drużyny awansują do półfinału, a tam czekać będzie ich rywalizacja z zespołami Litwy, Korei Płd. lub Wenezueli. Tylko zwycięzca turnieju wywalczy awans do Tokio. Wiadomo już, że najlepsza drużyna z Kowna zagra w igrzyskach w grupie C z Argentyną, Japonią i Hiszpanią. Koszykarski turniej zostanie rozegrany w dniach 25 lipca - 7 sierpnia.

Reprezentacja Polski koszykarzy na mecze zgrupowanie przed kwalifikacjami olimpijskimi (kluby z sezonu 2020/21):

rozgrywający: Łukasz Koszarek (Zastal Enea BC Zielona), Łukasz Kolenda (Trefl Sopot), AJ. Slaughter (Herbalife Gran Canaria, Hiszpania, dołączy 26 czerwca), Andy Mazurczak (MKS Dąbrowa Górnicza)

rzucający: Jakub Garbacz (Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp), Michał Michalak (Syntainics MBC Weissenfels, Niemcy), Mateusz Ponitka (Zenit Sankt Petersburg, Rosja, dołączy 26 czerwca)

niscy skrzydłowi: Michał Sokołowski (De Longhi Treviso, Włochy/Hapoel Holon, Izrael, dołączy 9-16 czerwca), Adam Waczyński (Unicaja Malaga, Hiszpania), Jarosław Zyskowski (RETAbet Bilbao, Hiszpania)

silni skrzydłowi: Aaron Cel (Polski Cukier Toruń, dołączy 6 czerwca), Aleksander Dziewa (WKS Śląsk Wrocław), Tomasz Gielo (Morabanc Andora, Hiszpania, dołączy 18 czerwca)

środkowi: Aleksander Balcerowski (Herbalife Gran Canaria, Hiszpania, dołączy 11 czerwca), Adam Hrycaniuk (Asseco Arka Gdynia), Dominik Olejniczak (Trefl Sopot), Damian Kulig (Polski Cukier Toruń).(PAP)

