Karolina Naja i Anna Puławska to jedne z naszych medalowych nadziei w kajakarstwie. Ta pierwsza, pływająca wcześniej z Beatą Mikołajczyk, ma w swoim dorobku już dwa olimpijskie krążki. Dwukrotnie, w Londynie w 2012 roku i cztery lata później w Rio de Janeiro, sięgały po brązowe medale. Teraz, już w duecie z Anną Puławską, liczy na kolejny.





