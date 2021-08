Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie. Naciśnij F5 by odświeżyć.



Spośród trzech Polaków, którzy wzięli udział w eliminacjach skoku o tyczce mężczyzn, tylko Piotr Lisek zdołał zakwalifikować się do finałowej rywalizacji. Choć i on miał bardzo nerwowe chwile. Podopieczny Marcina Szczepańskiego zaczął bezbłędnie od 5.50 m, po czym pojawiły się schody. Już wysokość 5.65 m sprawiła nie lada problemy Polakowi, który dwa razy sobie nie poradził i stał pod ścianą. Ostatnia próba jednak zakończyła się sukcesem.

- To był dla mnie szalenie trudny konkurs, dzisiaj wygrała moja głowa - powiedział Lisek tuż po eliminacjach w rozmowie z Interią.

W finale głównym faworytem był rekordzista świata Armand Duplantis ze Szwecji, ale i Polak wymieniany był przez ekspertów jako kandydat do podium.

Konkurs rozpoczął się od wysokości 5,55 m. I tę wysokość zaatakował również Lisek, bardzo pewnie pokonując poprzeczkę. Kłopotów nie mieli również Duplantis, Thiago Braz z Brazylii i Brytyjczyk Harry Coppell. Renaud Lavillenie z Francji opuścił tę wysokość. Kibice niepokoili się o jego zdrowie, bo po upadku podczas rozgrzewki wyglądał na mocno obolałego.



Na szczęście Francuz się pozbierał i w pierwszej próbie pokonał 5,70 m. Problemy miał za to Lisek, który zrzucił poprzeczkę przy swojej pierwszej próbie. Polak postanowił przenieść dwie kolejne próby na wysokość 5,80 m. I jak się okazało, była to znakomita decyzja, bowiem Polak doskonale sobie poradził i wrócił do walki o medale.