Wtorkowa rywalizacja pań w rzucie młotem dała Polsce dwa medale. Anita Włodarczyk trzeci raz z rzędu została mistrzynią olimpijską, a Malwina Kopron wywalczyła brązowy medal ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij! ).

Na zmagania panów także czekaliśmy z wielkimi nadziejami na medal. Wojciech Nowicki w kwalifikacjach zapewnił sobie awans do finału już pierwszym rzutem. - Jestem stabilny technicznie, dobrze przygotowany i czuję, że mam formę, więc nic tylko rzucać - deklarował nasz reprezentant.



Prawdziwy dreszczowiec zafundował za to fanom Paweł Fajdek, który ostatecznie zdołał pierwszy raz w karierze awansować do finału igrzysk.



Tokio 2020. Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki w finale rzutu młotem

Nowicki rozpoczął konkurs w niewiarygodnym wręcz stylu, rzucając 81,18 m! Żaden z sześciu zawodników przed nim nie zdołali pokonać granicy 78 m. Fajdek w pierwszym podejściu osiągnął 77,58 i po premierowej serii rzutów był szósty.



W drugim rzucie nieźle spisał się reprezentant Ukrainy - Mychajło Kochan (80,39). Odpowiedź Nowickiego była jednak piorunująca - 81,72. Poprawił się także Fajdek - dokładnie o metr - dzięki czemu awansował o jedną pozycję.

Tymczasem Nowicki nie zamierzał się zatrzymywać. Ba, ciągle poprawiał swój wynik, ustalając nowy rekord życiowy - 82,52. Na trzecie miejsce wskoczył Norweg Eivind Henriksen (80,31). Fajdek natomiast uzyskał 78,83. Także więc z rzutu na rzut spisywał się coraz lepiej. W ten sposób obaj Polacy awansowali do ścisłego finału.



W nim Fajdek i Nowicki początkowo nie byli w stanie poprawić swojego rezultatu. W piątej rundzie za to Fajdek wskoczył za plecy Nowickiego - rzucił 81.53! Po chwili jednak wyprzedził go Henriksen, ponownie bijąc rekord kraju.



