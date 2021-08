Poziom tej konkurencji był od początku bardzo wysoki, bo padł rekord olimpijski, aż dziewięciu zawodników pojechało lepiej od poprzedniego, w tym Rudyk, a jeden go wyrównał. Jako pierwszy w eliminacjach poprawił go Jack Carlin. Brytyjczyk wynikiem 9,306 ustanowił nowy rekord olimpijski. Poprzedni wynosił 9,551 i od igrzysk w Rio należał do jego rodaka Jasona Kenny'ego.

Lepiej od poprzedniego rekordu olimpijskiego pojechali także: Nicholas Paul z Trynidadu i Tobago (9,316), rekordzista świata, Rosjanin Denis Dmitriew (9,331), Jair Tjon En Fa z Surinamu (9,472), Rudyk (9,493), dotychczasowy rekordzista Brytyjczyk Jason Kenny (9,510) i Japończyk Yuta Wakimoto (9,518), a wyrównał go Francuz Sebastien Vigier (9,551).



Wszystkich pogodzili jednak Holendrzy - Jeffrey Hoogland i Harrie Lavreysen, którzy uzyskali 9,215.



Pewny awans do najlepszej "24" zanotował też Rajkowski. Polak uzyskał 9,594, bijąc rekord życiowy. W 1/32 finału spotkał się z Chińczykiem Chao Xu i po bardzo zaciętym pojedynku pokonał swojego rywala, awansując do 1/16 finału.

Rudyk, który był siódmy, mierzył się z Nowozelandczykiem Samem Websterem (18.), niestety, choć był wskazywany jako faworyt, nie poradził sobie z rywalem i przegrał swój wyścig. Niestety podobnie było w repasażach, gdzie Polak był trzeci w swojej serii i pożegnał się z rywalizacją.



Zwycięzcy awansowali do 1/16 finału, a reszta znajdzie się w repasażach, aby uzupełnić stawkę najlepszych 16 sprinterów.



