Julia Kowalczyk była drugą Polką, która zaprezentowała się na tatami podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Wcześniej oglądaliśmy Agatę Perenc, która jednak dość szybko pożegnała się z rywalizacją. Polskie judo na igrzyskach przeżywało w ostatnich latach spory kryzys, bo ostatni punkt za akcję techniczną zdobyliśmy jeszcze w Londynie w 2012 roku. W Rio, jeśli już wygrywaliśmy, to po punktach za bierność rywali. Kibice liczyli, że w końcu uda się przełamać tę wstydliwą passę.



I tak też się stało! Kowalczyk już w pierwszej rundzie dzięki waza-ari pokonała Węgierkę Hedvig Karakas i awansowała do kolejnej rundy, gdzie czekała na nią Portugalka Telma Monteiro, aktualna mistrzyni Europy i brązowa medalistka igrzysk w Rio. Pojedynek z niezwykle utytułowaną judoczką był niezwykle wyrównany i w pierwszych czterech minutach żadna z zawodniczek nie zdołała przeprowadzić akcji punktowej.



W dogrywce widać było, że doświadczona Portugalka wyraźnie opada z sił, a Kowalczyk szukała swojej szansy w kolejnych próbach. Monteiro została ukarana shido za pasywność, ale cały czas była groźna przy próbach skontrowania akcji naszej zawodniczki. Jednak z upływem kolejnych minut coraz bardziej traciła siły. Zaczynała pozorować ataki, za co sędziowie ukarali ją dwoma kolejnymi shido, co oznaczało, że to Polka została zwyciężczynią tego pojedynku!



W ćwierćfinale czekała na nią znakomicie dysponowana Kanadyjka Jessicą Klimkait, aktualna mistrzyni świata. Niestety, okazała się za mocna i przez duszenie pokonała naszą judoczkę po dość krótkiej walce. Teraz przed Kowalczyk walki repasażowe, które mogą dać jej brązowy medal.

