Nie tak wyobrażał sobie marcowy turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich Mateusz Masternak. Polski pięściarz jechał do Londynu po bilet do Tokio, a wrócił - przynajmniej na razie - z pustymi rękoma. Zawody zostały bowiem przerwane z powodu pandemii koronawirusa.

Masternak wyleciał do Wielkiej Brytanii w ubiegłym tygodniu, w środę, gdy sytuacja w Europie nie była jeszcze tak dramatyczna, jak teraz.

Swój udział w turnieju rozpoczął od pokonania Słowaka Davida Michalka, a we wtorek miał się zmierzyć z Radosławem Pantelejewem. No właśnie, miał - ponieważ turniej został zawieszony na skutek pandemii koronawirusa, o czym informowaliśmy wczoraj ( zobacz - kliknij TUTAJ! ).

O problemach w Polsce Masternak dowiedział się od żony. W Londynie nic nie wskazywało na to, że choroba COVID-19 staje się coraz bardziej palącym problemem. Jak przyznał nasz reprezentant w rozmowie z WP Sportowe Fakty, żona naciskała go, by jak najszybciej wrócił do domu.

- Mówiła: "Kochanie, wracaj natychmiast, rzuć to wszystko, ja chcę zdrowego męża, co mi z twoich sukcesów sportowych" - cytował żonę Masternak w wywiadzie z Markiem Bobakowskim.

Pięściarz chciał jednak wciąż walczyć o swoje marzenia i nie zamierzał wycofywać się z rywalizacji.

- Moim marzeniem jest wyjazd do Tokio i walka o medal olimpijski. Poświęciłem na to wiele ostatnich miesięcy. Ciężkie treningi, zgrupowanie, zaniedbywałem rodzinę, żyłem w ciągłym stresie. Nie chciałem, by poszło to na marne - przyznał.

Ostatecznie Masternak mógł udać się w podróż do domu, gdyż turniej został zawieszony. Jego organizatorzy poinformowali, że obsadę wolnych miejsc na igrzyska postarają się dokończyć w maju i czerwcu, choć wciąż nie wiadomo, co z imprezą czterolecia.

