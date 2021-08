Andrejczyk przyjechała do Tokio w świetnej formie. Potwierdziła to w eliminacjach, już pierwszym rzutem zapewniając sobie awans do finału.



- Czuję się super, jestem przygotowana, trafiliśmy z formą. Warunki tutaj bardzo mi odpowiadają - stwierdziła Polka po rzucie na odległość 65,24, który dał jej pierwsze miejsce w kwalifikacjach, ze sporą przewagą nad rywalkami.



Polka dobrze rozpoczęła rywalizację finałową, rzucając 62,56. W pierwszej kolejce lepiej spisały się tylko dwie Chinki - Shiying Liu (66,34) oraz Huihui Lyu (62,83).

Druga z wymienionych w kolejnym rzucie nieznacznie się poprawiła, rzucając 63.11. Andrejczyk wyprzedziła ją jednak z rezultatem 64,61. Na trzecie miejsce wskoczyła natomiast Australijka - Kelsey-Lee Barber.



W trzeciej próbie Andrejczyk nie zdołała poprawić swojego najlepszego rezultatu. Zmierzono jej 61,03. Na półmetku rywalizacji Polka zajmowała drugie miejsce.



Pierwsza kolejka ścisłego finału nie przyniosła zmian w stawce. Tylko Eda Tugsuz zdołała poprawić swój rezultat i to zaledwie o cztery centymetry.



W piątej, przedostatniej próbie Andrejczyk rzuciła 64,45. Przed ostatnią kolejką wciąż była więc druga.



Swoim ostatnim rzutem do Polki zbliżyła się Barber. Rzuciła jednak pięć centymetrów krócej niż Andrejczyk w swoim najlepszym rzucie. Ostatnia próba naszej reprezentantki była najsłabsza (59,31). Mimo to Polka mogła cieszyć się ze srebrnego medalu!



Złoto zdobyła Chinka Shiying Liu, a trzecie miejsce zajęła Kelsey-Lee Barber z Australii.





Tokio 2020. Rzut oszczepem kobiet. Wyniki:

1. Shiying Liu 66,34



2. Maria Andrejczyk 64,61



3. Kelsey-Lee Barber 64,56



4. Eda Tugsuz 64.00



5. HuiHui Lyu 63,41



6. Kathryn Mitchell 61,82



7. Liveta Jasiunaite 60,06



8. Mackenzie Little 59,96



9. Christin Hussong 59,94



10. Maggie Malone 59,82



11. Madara Palameika 58,70



12. Haruka Kitaguchi 55,42



