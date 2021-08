Choć początek zmagań w Japonii nie był dla Polski zbyt udany, start konkurencji lekkoatletycznych sprawił, że kibice wreszcie zaczęli mieć spore powody do radości. Po złoty medal sięgnęła nasza sztafeta mieszana 4x400 metrów i choć na kolejne zdobyte na stadionie krążki musieliśmy poczekać, było warto - od dwóch dni fetować możemy prawdziwe, medalowe żniwa.

Prym wiodą nasi reprezentanci w rzucie młotem - po złote medale sięgnęli Anita Włodarczyk i Wojciech Nowicki, a brązowe - Malwina Kopron i Paweł Fajdek. Do naszego lekkoatletycznego dorobku doliczyć również trzeba brązowy medal Patryka Dobka w biegu na 800 metrów.



Łącznie daje to sześć medali - trzy złote i trzy brązowe. Biorąc pod uwagę wyłącznie konkurencje lekkoatletyczne, Polacy zajmują w klasyfikacji medalowej drugie miejsce, za zdecydowanie domunującymi Stanami Zjednoczonymi. "Jankesi" zgromadzili już... szesnaście krążków, ale co ciekawe - podobnie jak my, trzy złote.



Na trzeciej pozycji plasuje się Jamajka z pięcioma medalami, w tym - dwoma złotymi.



Polska ma realne szanse, by jeszcze poprawić swój dorobek. W gronie kandydatów do medali wymienia się bowiem między innymi Marię Andrejczyk, Marcina Lewandowskiego czy nasze sztafety.

Klasyfikacja medalowa lekkoatletycznych konkurencji igrzysk w Tokio (kolejno: miejsce, kraj, medale złote, srebrne, brązowe):



1. Stany Zjednoczone 3-9-4

2. Polska 3-0-3

3. Jamajka 2-1-2

4. Szwecja 2-1-0

5. Włochy 2-0-0

6. Kenia 1-2-2

7. Etiopia 1-1-1

7. Uganda 1-1-1

9. Chiny 1-1-0

9. Niemcy 1-1-0

10. Norwegia 1-1-0



