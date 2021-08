Kwalifikacje rzutu młotem mężczyzn podzielone były na dwie grupy. W pierwszej, która zmagania rozpoczynała o godzinie 2:00 polskiego czasu o przepustkę do finału walczył Paweł Fajdek. By "z automatu", bez oczekiwania na wyniki drugiej grupy zyskać prawo udziału w tymże, wymagana była odległość 77 i pół metra.

Dla 32-latka to już trzecie igrzyska olimpijskie. Wcześniej, w 2012 i 2016 roku odpadał właśnie w eliminacjach, co w obu przypadkach było wielkim rozczarowaniem.



Fajdek w swojej pierwszej próbie uzyskał rezultat 74,28 metra. Był to 9. wynik w gronie 15 zawodników z tej grupy. Niestety, drugą próbę spalił co sprawiło, że zrobiło się bardzo nerwowo. Przed ostatnim rzutem zajmował bowiem dopiero dziesiąte miejsce.

Nasz rodak w ostatniej próbie uzyskał 76,46 metra. Zdecydowanie się poprawił, lecz wciąż nie był to wynik, dający automatyczną przepustkę do finału. To oznaczało, że musi z niecierpliwością czekać na wyniki w drugiej grupie. W swojej zajął ostatecznie piąte miejsce.



Druga grupa zmagania rozpocznie o 3:30. Zobaczymy w akcji Wojciecha Nowickiego.

Fajdek to czterokrotny mistrz świata (z 2013, 2015, 2019 i 2019 roku).





TC

Zdjęcie Paweł Fajdek /Aleksandra Szmigiel/REPORTER /East News