Polak, wielokrotny mistrz świata podczas dwóch wcześniejszych igrzysk olimpijskich odpadał właśnie w eliminacjach, mimo roli faworyta do zdobycia złota. Z podobnej pozycji przystępuje do rywalizacji także w tym roku. W pierwszej eliminacyjnej próbie uzyskał 74,28 metra. Drugą spalił, a w trzeciej zanotował wreszcie dobry wynik - 76,46.

- To powinno dać awans. Oczywiście nie tak miało to wyglądać. Demony wróciły, odcinały nogi - mówił w rozmowie z "TVP Sport". Jak ocenił, ten rezultat powinien dać przepustkę w okolicach 9-10. pozycji.



- Dziękuję za doping, za to, że wstaliście - dodał, pozdrawiając polskich kibiców.



O 3:30 polskiego czasu start drugiej grupy eliminacyjnej. W niej swoje próby oddawać będzie Wojciech Nowicki.



TC

Reklama

Kibicuj naszym na IO w Tokio! - Sprawdź