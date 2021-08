Polka do rywalizacji w eliminacjach przystępowała jako liderka tegorocznych tabel. Wynik 71,40 w teorii czynił z niej faworytkę do walki o złoto, lecz sama 25-latka jeszcze przed wylotem do Japonii mówiła, że nie znajduje się w optymalnej formie. - Jestem przygotowana na najgorsze i oczekuję najlepszego - deklarowała.

Aby awansować do finału bez oglądania się na występy innych oszczepniczek, Andrejczyk potrzebowała rzutu na odległość 63 metrów. Swoją próbą postraszyła rywalki - posłała oszczep w pierwszej próbie na odległość 65,24 metra, ze spokojem meldując się w finale.



Finał odbędzie się 6 sierpnia.



TC

