Bezpośrednio do ćwierćfinału awans uzyskują dwaj najszybsi uczestnicy każdego biegu. W każdym z tych wyścigów udział brało sześciu kolarzy. Pierwszy bieg wygrał Rayan Helal, a drugi był Maximilian Levy.

W drugim wyścigu doszło do kraksy, przez co został on zatrzymany. Patryk Rajkowski przystąpił do rywalizacji w biegu trzecim.

Tokio 2020. Keirin. Rajkowski i Rudyk rozpoczęli rywalizację

Po słabszym początku Polak zanotował bardzo dobry finisz i zajął trzecie miejsce (+0.104 sekundy do zwycięzcy), co dało mu udział w repasażu.

Mateusz Rudyk jechał w biegu czwartym i na mecie zameldował się na ostatniej pozycji (ze stratą +0.974 sekundy do zwycięzcy). Mimo to, także będzie miał szansę powalczyć w repasażach.

