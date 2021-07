Jazda indywidualna na czas mężczyzn była ostatnim aktem zmagań kolarzy szosowych w Japonii. Na 44-kilometrowej, pofałdowanej trasie za głównego faworyta uchodził Wout van Aert - srebrny medalista z sobotniego wyścigu ze startu wspólnego.

Nim do rywalizacji przystąpiła trzecia grupa teoretycznie najmocniejszych zawodników, byliśmy świadkami kilku niespodzianek. Największą z nich sprawił Kolumbijczyk Rigoberto Uran, który wpadł na metę z czasem 57.18, wyprzedzając między innymi młodego Belga Remca Evenepoela. Niestety, do tego rezultatu nie nawiązał Maciej Bodnar. Polak uzyskał wynik 58.47.

Zdjęcie Artur Gac prosto z Tokio / Interia.pl / INTERIA.PL

Czołowi zawodnicy notowali bardzo zbliżone międzyczasy na punktach pomiaru, co zapowiadało walkę o medale do ostatnich metrów trasy. Najlepiej siły rozłożył jednak Primoż Roglicz. Słoweniec, znany z tego, że do kolarstwa trafił ze świata... skoków narciarskich, w drugiej części dystansu pojechał wręcz popisowo i znokautował przeciwników z czasem 55.04 To właśnie on sięgnął po złoto, a dwa kolejne miejsca zajęli Holender Tom Dumoulin (56.05) i Australijczyk Rohan Dennis (56.08).

Maciej Bodnar zajął ostatecznie 18. miejsce.



TC

Zdjęcie Primoż Roglić /AP/Associated Press/East News /East News



Wyniki kolarskiej jazdy indywidualnej na czas mężczyzn (44,2 km):

1. Primoż Roglicz (Słowenia) 55.04,19

2. Tom Dumoulin (Holandia) strata 1.01,39

3. Rohan Dennis (Australia) 1.03,90

4. Stefan Kueng (Szwajcaria) 1.04,30

5. Filippo Ganna (Włochy) 1.05,74

6. Wout van Aert (Belgia) 1.40,53

7. Kasper Asgreen (Dania) 1.48,02

8. Rigoberto Uran (Kolumbia) 2.14,50

9. Remco Evenepoel (Belgia) 2.17,08

10. Patrick Bevin (N. Zelandia) 2.20,10

...

18. Maciej Bodnar (Polska) 3.42,91