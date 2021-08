W drużynowym sprincie Polacy zajęli ósme, ostatnie miejsce. W indywidualnym Rudyk, wymieniany w gronie kandydatów do medali był dopiero 17.



- To nie byłem ja. Już po kwalifikacjach do sprintu wiedziałem, że coś jest nie tak. Nie byłem w stanie zapanować nad rowerem. Klapa całkowita - powiedział Rudyk w rozmowie z TVP.

- Przez ostatnie lata byłem w czołówce światowej. Przyjechałem walczyć o medal, nie na wycieczkę. Ciężko mi o tym mówić. Zawody wszystko zweryfikowały. Nie trafiliśmy z formą, zaniedbaliśmy względy psychologiczne, głowa nie wytrzymała, odcięło prąd - ocenił.

Jak przyznał, bardzo przeżył gorycz porażki w rywalizacji indywidualnej.

- Nie ukrywam, że płakałem. Byłem w szoku. Sam nie wiedziałem, co się wydarzyło - wspomniał.

- Teraz muszę odejść na bok. Nie chcę z nikim rozmawiać. Jestem załamany - dodał.

Zdjęcie Mateusz Rudyk /Agnieszka Torba/East News /East News