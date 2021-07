Za nami już kilka dni olimpijskich zmagań, a krążki zdobyło łącznie prawie 60 krajów. W gronie tym nie ma Polski, co dla wielu fanów jest frustrujące. Tylko we wtorek z marzeniami pożegnało się spore grono naszych sportowców: szablistki czy koszykarze 3x3.

Paradoksalnie, miłą niespodziankę sprawić mogła Zwolińska, nie wymieniana w gronie głównych faworytek. Ukończyła rywalizację na piątej pozycji. Po swoim starcie nie była przesadnie rozczarowana. Jak podkreśliła w rozmowie z Tomaszem Kalembą, popełniła "głupie błędy" i to one zadecydowały o tym, że nie przywiezie medalu, choć w jej zasięgu było nawet złoto.



22-letnia zawodniczka w mocnych słowach skomentowała jednak krytykę reprezentacji Polski ze strony kibiców, wytykających i wyśmiewających jej niepowodzenia w Tokio. - Przeczytałam kilka komentarzy na temat Igi czy siatkarzy. Wymiotować mi się chciało, jak to zobaczyłam. Ludzie nie mają szacunku do naszych sportowców - mówiła dodając, że "linczowanie nie pomaga".



Według niej sportowcy powinni liczyć przede wszystkim na wsparcie i doping, który w ostatnich dniach przysłaniany jest przez negatywne komentarze.



