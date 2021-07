​Tokio 2020. Kiedy decyzja ws. Święty-Ersetic? Znamy szczegóły

Tokio 2020 - Polacy

Uraz podczas przygotowań do igrzysk w Tokio Justyny Święty-Ersetic nie sprawił, by podjęto już decyzję o wycofaniu jej z którejś z trzech konkurencji, do których jest przymierzana. "Decyzja zapadnie dzień, dwa przed startem" - powiedział PAP dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki.

