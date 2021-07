Już w pierwszym pojedynku w Toki Polka dość szybko poradziła sobie z Estefanią Garcią z Ekwadoru i trafiła do 1/8 finału, gdzie jednak czekała jedna z najlepszych judoczek świata Japonka Tashiru Miku. Ozdoba-Błach do tej pory tylko raz mierzyła się z tą rywalką, ale przegrała przed czasem. Teraz jednak dostała szansę na rewanż.

I znakomicie ją wykorzystała! Choć zaczęło się od kary shido dla Polki, to po chwili, po pięknym rzucie pokonała rywalkę przez ippon. Co prawda sędziowie początkowo przyznali naszej zawodniczce tylko jeden punkt, ale po wideoweryfikacji uznali, że należy jej się wygrana przed czasem i awans do ćwierćfinału!



KK