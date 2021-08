W półfinale debiutującej na igrzyskach Iskrzyckiej (AZS AWF Katowice) triumfowała Węgierka Tamara Csipes przed Belgijką Hermien Peters. Trzecia była Nowozelandka Caitlin Regal. Polka straciła do zwyciężczyni 2,201 sekundy.

Z kolei Walczykiewicz, która we wtorek zajęła czwarte miejsce w finale K1 200 m, do końca walczyła o premiowaną lokatę. Ostatecznie finiszowała na trzecim miejscu, za Szwedką Linneą Stensils i Dunką Emmą Aastrand Jorgensen. Do Jorgensen straciła niespełna sekundę.

Obie Polki wystąpią w finale B, czyli powalczą o miejsca 9-16. Początek rywalizacji zaplanowano na czwartek, na godz. 5.22.

Po raz pierwszy na igrzyskach w kajakowych jedynkach i dwójkach oraz kanadyjkowych jedynkach federacje mogą wystawić po dwie osady.



Zdjęcie Marta Walczykiewicz / PAP

