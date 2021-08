- To historia na film fabularny! Czy smutny? - zastanawia się Krzysztof Nowak.



30-letnia biegaczka miała udany sezon halowy. Wydawało się, że po wielu miesiącach problemów z urazami może wrócić do dyspozycji sprzed kilku lat. Wtedy walczyła o medale . Niestety; znowu przeszkodziła kontuzja, która wyłączyła Jóźwik z treningów przez kilka tygodni. Wydawało się, że na igrzyska może nie pojechać. Ostatecznie pojechała, ale nie udało się. - Na razie myślę, że skończę ze sportem, ale daję sobie jeszcze czas na podjęcie ostatecznej decyzji - przyznaje.

Trener się obudził, ale zbyt późno

Po świetnym starcie podczas poprzednich igrzysk gdzie zajęła piąte miejsce na 800 m dopadł ją pech. Złapała kontuzję biodra, długo się leczyła. Na rekonwalescencję zaczęła przyjeżdżać na Śląsk gdzie zajął się nią prof. Krzysztof Ficek a następnie Miłosz Drozd, dziś trener przygotowania fizycznego w GKS-ie Katowice. Zaczęła się na Śląsku dobrze czuć, w Warszawie prawie nikt się nią nie interesował. - W końcu spytała nas czy nie przyjęlibyśmy jej do klubu, czy byśmy jej nie chcieli. Znaliśmy jej klasę sportową, determinację, chcieliśmy żeby do nas przyszła - opowiada Krzysztof Nowak. Dopiero wtedy zainteresował się zawodniczką, jej poprzedni klubowy trener, ale nie zdołał jej namówić do zmiany decyzji.



Konsultacje na katowickiej AWF

Była przyczółkiem katowickiego klubu w Warszawie. Trenowała z Kubą Ogonowskim, przyjeżdżała jednak na konsultacje do Marcina Gandyka, dietetyka i trenera prowadzącego konsultacje na katowickiej AWF. - Podczas badań w Katowicach udało się ustalić, że Joasia ma astmę, legalnymi środkami wspomagającymi udało się powstrzymać chorobę.



W tym roku zdobyła halowe wicemistrzostwo Europy w Toruniu, była też w złotej drużynie 2x2x400 na World Athletics Relays na Stadionie Śląskim. Wyglądało, że wszystko dobrze się układa - niestety: w Tokio się nie udało. - Co dalej? Czy będzie nadal biegać? Joasia musi podjąć decyzję, to jej życie. Uszanujemy każdą jej decyzję, to świetna dziewczyna - kończy Nowak.