W półfinałach 1500 m wystartowało dwóch Polaków. Obaj mieli sporo pecha, choć jeden z nich ostatecznie pobiegnie w finale.



Marcin Lewandowski nie ukończył swojego biegu, z powodu kontuzji. Z kolei Michał Rozmys podczas biegu zgubił buta. Dobiegł do mety, ale na ostatnim miejscu.



Sędziowie uwzględnili jednak protest polskiego obozu. Dotyczył on tego, że Rozmys zgubił but nie ze swojej winy. Dlatego też Polak został przywrócony i pobiegł w finale.

Bieg finałowy był bardzo szybki. Mocno ruszyli Ingebrigsten i Kenijczyk Timothy Cheruiyot. Rozmys do ostatniego okrążenia miał kontakt z czołówką.

Ostatecznie Polak zajął ósme miejsce. Na metę przybiegł w czasie 3:32.67, bijąc rekord życiowy. Wygrał Ingebrigsten, drugi był Cheruiyot, a trzeci Brytyjczyk Josh Kerr.



