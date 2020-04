Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) przełożyła na czerwiec 2021 kwalifikacje olimpijskie mężczyzn do igrzysk w Tokio. Powodem decyzji jest zmiana terminu rywalizacji w Japonii - przesuniętej także o rok z powodu pandemii koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Radosław Piesiewicz: Niektórzy sponsorzy zaczynają już wypowiadać umowy. Wideo TV Interia

W jednym z czterech turniejów kwalifikacyjnych, w Kownie, mieli w czerwcu (23-29 czerwca) zagrać Polacy.

Reklama

Ich grupowymi rywalami w pierwszej fazie będą zespoły Angoli oraz mistrza Europy - Słowenii. W drugiej grupie będą rywalizować Litwa, Wenezuela i Korea Płd. Do igrzysk awansuje tylko zwycięzca turnieju.



Nowy termin kwalifikacji zawiera się między 22 czerwca i 4 lipca, a szczegółowy terminarz będzie ustalony po konsultacjach z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim.



Igrzyska w Tokio zaplanowane na 24 lipca - 9 sierpnia zostały przeniesione na rok 2021 (23 lipca - 8 sierpnia). W olimpiadzie wystąpi po 12 koszykarskich drużyn kobiecych i męskich. Kwalifikacje wśród kobiet zakończyły się w lutym.



W kwalifikacjach męskich o cztery bilety do Tokio rywalizować będą 24 drużyny w czterech miastach (Split, Kowno, Belgrad, Victoria). Awans wywalczą tylko zwycięzcy.



- Zdrowie zawodników jest najważniejsze, szczególnie w tym trudnym czasie związanym z pandemią koronawirusa. FIBA również traktuje tę sprawę priorytetowo, co jest bardzo dobrą informacją dla całej koszykówki. Reprezentacja Polski dostosuje się do nowego kalendarza rozgrywek międzynarodowych i będzie gotowa do walki zarówno o igrzyska olimpijskie, jak i o mistrzostwa Europy. PZKosz z kolei zrobi wszystko, aby warunki przygotowań do meczów kadry jak zawsze stały na najwyższym możliwym poziomie - skomentował prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz.





"Biało-Czerwoni" prawo udziału zapewnili sobie w trakcie wrześniowych mistrzostw świata w Chinach, w których wywalczyli ósme miejsce. Grali nawet o bezpośredni awans na igrzyska, ale w ćwierćfinale ulegli późniejszemu złotemu medaliście - Hiszpanii 78:90, a następnie Czechom (84:94) i USA (74:87).



Bezpośredni awans na igrzyska z mundialu w Chinach wywalczyło siedem drużyn: Hiszpania oraz Argentyna, Francja, Australia, USA, Nigeria i Iran. Japonia weźmie udział w turnieju olimpijskim jako gospodarz.

Zdjęcie Mike Taylor / AFP