Polska sprinterka od dłuższego czasu miała problemy ze zdrowiem - opuściła z tego powodu mistrzostwa Polski w Poznaniu. W jej udział w igrzyskach powątpiewał też Jacek Lewandowski, trener żeńskiej sztafety 4X100 m. Teraz wygląda na to, że spełniają się najczarniejsze scenariusze dotyczące zawodniczki.

Tokio 2020 bez udziału Ewy Swobody

Jak poinformował na Twitterze dziennikarz katowickiego "Sportu" Tomasz Mucha, Swoboda zrezygnowała z udziału w tokijskich igrzyskach. Powodem miała być kontuzja sportsmenki.



Reklama

Na razie Swoboda nie wypowiedziała się oficjalnie w tej sprawie, nie zrobił tego również Polski Związek Lekkiej Atletyki.





Ewa Swoboda była jedną z polskich nadziei na igrzyska

Ewa Swoboda to jedna z najlepszych polskich biegaczek krótkodystansowych. Liczono, że pomoże w walce o medale żeńskiej sztafecie, teraz wygląda jednak na to, że reszta polskich sprinterek będzie musiała radzić sobie bez niej.



Polka ma na swoim koncie liczne sukcesy - m.in. w 2017 roku zdobyła srebro w biegu na 60 m na halowych mistrzostwach Europy w Belgradzie, dwa lata później z kolei na ME w Glasgow sięgnęła po złoto na tym samym dystansie.



Igrzyska olimpijskie w Tokio rozpoczynają się oficjalnie 23 lipca.



Zdjęcie Ewa Swoboda / Getty Images

PaCze