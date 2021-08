Wcześniej w swoim biegu półfinałowym Polka zajęła czwartą lokatę i zakwalifikowała się do najważniejszej rywalizacji.

Do finału zakwalifikowały się cztery najlepsze zawodniczki z dwóch półfinałów. Borowska, tegoroczna mistrzyni Europy, mocno spóźniła start, ale szybko dogoniła czołówkę i pilnowała miejsca premiowanego awansem.

Finał Polka rozpoczęła zdecydowanie lepiej i od początku należała do czołówki wyścigu. Linię mety minęła niemal jednocześnie z reprezentantką Ukrainy i do wyłonienia brązowej medalistki potrzebny był fotofinisz.



Na nasze nieszczęście, minimalnie szybsza okazała się Ukrainka Ludmiła Luzan i to ona zajęła trzecią pozycję. Borowska finiszowała czwarta. Zwyciężyła Amerykanka Nevin Harrison. Drugie miejsce dla Kanadyjki Laurence Vincent-Lapointe.

Kanadyjkarki debiutują na igrzyskach. W Tokio rywalizują w dwóch konkurencjach - na jedynce na 200 i w dwójce na 500 m. Na tym drugim dystansie Polki nie startują.

