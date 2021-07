Tokio 2020. Dobry piątek, trzy polskie zwycięstwa w żeglarstwie

W żeglarstwie do klasyfikacji łącznej nie liczy się najsłabszy wynik. Można więc sobie pozwolić na jedną wpadkę, ale rzadko na więcej. Ważna jest równa forma, dobre wybory kursów, choć czasem trzeba zaryzykować. Bardzo istotny też jest start, a ten polskiej łodzi w klasie 470 dziś ranio nie wyszedł. Skrzypulec i Hill-Ogar na pierwszym pomiarze czasu w piątym wyścigu były dopiero na 16. pozycji, ze stratą blisko półtorej minuty do prowadzących Brytyjek. Przy słabszym dzisiaj wietrze zdołały poprawić się o trzy lokaty, ale 13. miejsce nadal było odległe. I już się nie zmieniło, bo wszystkie łodzie płynęły niemal rządkiem. Do zmian doszło w czołówce, bo najpierw Brytyjki zostały wyprzedzone przez Japonki, a później przez Francuzki, które też walczą o medal.

Godzinę później warunki wietrzne były jeszcze gorsze (tylko sześć węzłów), ale tym razem biało-czerwone popłynęły znakomicie. Tak jak pierwszego dnia, czyli całkowicie zdominowały swoje rywalki. Na pierwszym pomiarze miały jeszcze osiem sekund straty do Japonek, ale na drugim były już najlepsze i tylko powiększały przewagę. Metę przecięły o 54 sekundy szybciej niż Japonki i równą minutę przed swoimi głównymi rywalkami Brytyjkami.

Tokio 2020. Skrzypulec i Ogar-Hill muszą być w czołówce

Na cztery wyścigi przed końcem zasadniczej rywalizacji Skrzypulec i Ogar-Hill mają cztery punkty przewagi nad Wielką Brytanią oraz siedem nad Francją. Polki muszą jednak pływać w czołówce, bo 13. miejsce z piątego wyścigu mocno ogranicza pole na kolejne wpadki. W całej stawce jedynie Brytyjki Hannah Mills i Eilidh McIntyre kończyły każdy wyścig w pierwszej dziesiątce.

Klasa 470 kobiet (po 6 z 10 wyścgiów):

1. Polska - 10 pkt

2. Wielka Brytania - 14 pkt

3. Francja - 17 pkt

4. Japonia - 28 pkt

5. Szwajcaria - 29 pkt

Tokio 2020. Żeglarstwo: Emocjonująca końcówka w klasie Laser Radial

W kobiecej klasie Laser Radial do rozegrania został już tylko wyścig medalowy, ale sytuacja - dość nieoczekiwania - zrobiła się bardzo ciekawa. Wydawało się bowiem, że Dunka Anne-Marie Rindon ma już pewne złoto, po ośmiu wyścigach prowadziła z przewagą aż 21 punktów nad kolejną rywalką. Dziś jednak najpierw zajęła 26. miejsce, a następnie nie została sklasyfikowana, co oznacza 45 karnych punktów. Rindom zobaczyła drugą żółtą flagę za dotknięcie na starcie łodzi Holenderki Marit Bouwmeester, zarządzono ogólny restart, ale Dunka nie wiedziała, czy ewentualne wypłynięcie nie będzie dla niej oznaczało wykluczenia z całych regat. Nie popłynęła więc i z 38 punktów przewagi nad Bouwmeester po ośmiu wyścigach, przed tym medalowym zostało ich tylko siedem.

Kiepski dzień ma za sobą debiutująca w igrzyskach Magdalena Kwaśna - dalsze lokaty, 25. i 31., spowodowały spadek w łącznym rankingu na miejsce 17. Polka mnie zakwalifikowała się do wyścigu medalowego.

Klasa Laser Radial kobiet (po 10 z 10 wyscigów), przed medalowym:

1. Anne-Marie Rindon (Dania) - 64 pkt

2. Marit Bouwmeester (Holandia) - 71 pkt

3. Josefin Olsson (Szwecja) - 79 pkt

4. Sarah Douglas (Kanada) - 82 pkt

5. Emma Plasschaert (Belgia) - 83 pkt

17. Magdalena Kwaśna (Polska) - 153 pkt

Tokio 2020. Przybytek i Kołodziński z szansami na poprawę pozycji

Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński wygrali swój pierwszy wyścig w męskim 49erze! Po siódmym miejscu w siódmym wyścigu, w kolejnym prowadzili niemal od startu do mety. Polacy wskoczyli do czołowej dziesiątki i utrzymali tę lokatę mimo dopiero 14. lokaty w ostatnim dzisiejszym wyścigu. Do końca zmagań pozostały jeszcze trzy jutrzejsze starty, Przybytek z Kołodzińskim powinni zakwalifikować się do wyścigu medalowego, mają też realną szansę na poprawie swojej pozycji, bo ich strata do Chorwatów i Holendrów jest niewielka.

Klasa 49er mężczyzn (po 9 z 12 wyścigów):

1. Wielka Brytania - 34 pkt

2. Nowa Zelandia - 34 pkt

3. Hiszpania - 35 pkt

4. Dania - 39 pkt

5. Niemcy - 46 pkt

9. Polska - 68 pkt

Żeglarstwo. Kobiecy 49er z kłopotami

W znacznie gorszej sytuacji w walce o miejsce w dziesiątce znalazł się dzisiaj nasz kobiecy 49er z Aleksandrą Melzacką i Kingą Łobodą. Polki zanotowały dziś dwa najgorsze starty, zajęły 18. i 16. miejsce i spadły na 14. pozycję. W dziewiątym wyścigu dość nieoczekiwanie zaraz po starcie na czele stawki znalazł się biało-czerwony żagiel! Melzacka z Łobodą płynęły znakomicie, powiększały przewagę Norweżkami i Niemkami - na drugim punkcie pomiarowym były o minutę szybciej. 23-letnia Melzacka i 25-letnia Łoboda to jedna z najmłodszych osad w stawce - Polki pokazały w tym wyścigu olbrzymie możliwości. Czołową dziesiątkę tworzą niemal wyłącznie zawodniczki 30-letnie i starsze - Polki w tym towarzystwie są najmłodsze. To dobrze wróży przed kolejnymi igrzyskami w Paryżu. Olimpijskim akwenem ma być wówczas Marsylia, a na tych wodach Melzacka z Łobodą osiągnęły swoje największe dotąd sukcesy, gdy w 2019 roku zajęły drugie miejsce w Pucharze Świata, a rok wcześniej szóste miejsce w mistrzostwach świata juniorów.

W sobotę Polki mogą nie tylko powalczyć o prawo startu w wyścigu medalowym, ale nawet o miejsce w środku pierwszej dziesiątki. Ich straty do piątych Niemek nie są bowiem wielkie.

Klasa 49erFX kobiet (po 9 z 12 wyśxigów)

1. Holandia - 41 pkt

2. Hiszpania - 42 pkt

3. Brazylia - 47 pkt

4. Wielka Brytania - 48 pkt

5. Niemcy - 61 pkt

12. Polska - 75 pkt

W męskim Laserze na czele przed wyścigiem medalowym Brytyjczyk Matt Wearn, zaś w klasie 470 po sześciu wyścigach na czele są Australijczycy: Mathew Belcher i Will Ryan.

