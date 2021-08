Anita Włodarczyk w wielkim stylu zdobyła dla Polski złoty medal w Tokio, swój trzeci złoty medal olimpijski w rzucie młotem. Trzecie miejsce i brąz zgarnęła Malwina Kopron. To wielki polski dzień na igrzyskach Tokio 2020!





Tokio 2020. Anita Włodarczyk: Wiele osób mnie skreśliło

- Wiele osób mnie skreśliło, a ja zawsze z optymizmem patrzyłam w przyszłość. Jest super! - cieszyła się Anita Włodarczyk przed kamerami TVP.



Jak opowiadała trzykrotna już złota medalistka olimpijska w rzucie młotem, pierwszy spalony rzut jej nie zdeprymował. - Miałam fajne rzuty rozgrzewkowe, a w pierwszym rzucie po prostu źle wzięłam zamach. Drugi rzut 76 m i standardowo z rzutu na rzut się poprawiałam, ale po czwartym już nie miałam siły. Wiedziałam już jednak, że rywalki mnie nie przeskoczą - analizowała Anita Włodarczyk.



Nasza mistrzyni podziękowała swojemu sztabowi z doktorem Śmigielskim na czele. - Dopiero jestem dziewięć miesięcy w treningu, praktycznie uczyłam się na nowo chodzić. To, co zrobiliśmy, to faktycznie mistrzostwo olimpijskie! Piszcie na Facebooku i Instagramie ws. wolnego z pracy! - śmiała się Anita Włodarczyk. Potem jednak spoważniała: - Mistrzostwem jest odbić się od dna i wrócić na szczyt. Życzę wszystkim, by przezwyciężyli swoje problemy. Nie kończę jeszcze kariery, mam jeszcze jedno ciche marzenie.



Wtorek z polskimi medalami w Tokio

Wtorek przyniósł Polsce aż cztery medale - zaczęły od srebra kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska, potem był brąz zapaśnika Tadeusza Michalika, a potem dwa miejsca na podium zajęły nasze młociarki.



Zdjęcie Anita Włodarczyk - złota medalistka igrzysk olimpijskich Tokio 2020, Rio 2016, Londyn 2012 w rzucie młotem / Ryan Pierse / Getty Images

Zdjęcie Anita Włodarczyk ze złotym medalem IO Tokio 2020 / INTERIA.PL