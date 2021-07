Prezydent Andrzej Duda przyznał w piątek w Polsat News, że stara się być w miarę na bieżąco z oglądaniem Igrzysk Olimpijskich - w miarę swoich obowiązków - i cały czas trzyma kciuki za wyniki Polaków.

"Byłem przez moment z nimi w Tokio, patrzyłem na rozpoczęcie (Olimpiady), obserwowałem jak maszerowali" - podkreślił Duda. "Cieszę się z każdego sukcesu, smutno mi jest, kiedy coś się nie udaje" - dodał prezydent.

Prezydent został zapytany o komentarze, że późno pogratulował naszym ­wioślarkom - jedynym dotychczasowym medalistkom - z powodu orientacji seksualnej jednej z nich.

Reklama

"To są sprawy zupełnie bez znaczenia. Jestem wdzięczny wszystkim naszym reprezentantom za to, że ciężko pracują po to, żeby osiągnąć sukces. W momencie, kiedy ten sukces staje się faktem to jest wspaniała sprawa i ogromnie się cieszę. Mam nadzieję, że będę mógł pogratulować naszym zawodniczkom osobiście i przyjmą one zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego" - powiedział Duda.

"Raz się gratuluje szybciej, raz się gratuluje wolniej, szkoda, że ktoś robił z tego awanturę. Niektórzy próbują nawet igrzyska polityczne wykorzystać do walki politycznej" - podkreślił.

Pytany o komentarz do swojego tweeta sprzed 8 lat, że niewielka wówczas liczba medali jest odzwierciedleniem stanu polskiego państwa prezydent przyznał, że teraz mniejsza liczba medali może być odzwierciedleniem stanu po pandemii Covid-19. Przypomniał, że olimpiada w Tokio odbywa się z rocznym opóźnieniem, a "są sporty, w których rok ma kolosalne znaczenie". "Trzymam kciuki za wszystkich naszych zawodników" - podkreślił prezydent. "Liczę na to, że będą następne medale" - dodał.

W środę na XXXII letnich Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 srebrny medal w wioślarskiej czwórce podwójnej zdobyły Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann. Po wyścigu, gdy zawodniczki dedykowały zwycięstwo swoim partnerom, Zillmann pozdrowiła swoją partnerkę.

Prezydent w czwartek napisał na Twitterze: "Trzymam kciuki za sukcesy WSZYSTKICH naszych Olimpijczyków i jestem duchem z Nimi zawsze, czy zdobywają medal czy nie. Szanuję KAŻDEGO, kto ciężko trenuje by godnie reprezentować Polskę. Z wielką radością przyjąłem srebrny medal naszych Wioślarek. Gratuluję i dziękuję! Brawo!"

Kibicuj naszym na IO w Tokio! - Sprawdź