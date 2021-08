Wspinaczka to jedna z czterech dyscyplin - poza karate, jazdą na deskorolce i surfingiem - która pierwszy raz została dołączona do olimpijskiej rywalizacji.



Olimpijski format łączy w sobie zmagania w czasówce (sprinterska trasa, której pokonanie zajmuje mężczyznom około sześciu, a kobietom osiem sekund), boulderingu (wspinanie na małej ściance bez liny, krótkie siłowe "problemy") i prowadzeniu (wspinanie z liną, najbardziej tradycyjne, wygrywa ten, kto dojdzie wyżej w limicie czasu).



Końcową punktację stanowi wynik mnożenia pozycji wspinacza w każdej z konkurencji, a wygrywa ten, kto zgromadzi najmniej punktów.



Reklama

Kibicuj naszym na IO w Tokio! - Sprawdź

Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!

Tokio 2020. Aleksandra Mirosław wygrywa w debiucie

Jedyna reprezentantka Polski - Aleksandra Mirosław - specjalizuje się we wspinaczkowym sprincie. Mówimy wszak o dwukrotnej mistrzyni świata, która potwierdziła klasę.



Przy pierwszym podejściu - na torze B - Polka osiągnęła czas 7,01 i przed drugą rundą była na prowadzeniu. Później na torze A poprawiła jeszcze ten wynik, uzyskując rezultat 6,97. Zabrakło jej 0,01 sekundy do rekordu świata. Jest to jednak rekord olimpijski.

Zdjęcie Artur Gac prosto z Tokio / Interia.pl / INTERIA.PL

Drugie miejsce w czasówce zajęła reprezentantka Francji Anouck Jaubert (7,12), a trzecia była Chinka Yiling Song (7,46).



Bouldering niestety sprawił naszej reprezentantce ogromne problemy. Mirosław nie zaliczyła zony na żadnym z czterech problemów i zajęła ostatnie, 20. miejsce, przez co spadła na drugą lokatę w klasyfikacji generalnej.



W prowadzeniu Polka zajęła 19. miejsce. To wystarczyło, by zająć siódme miejsce w kombinacji, a tym samym wywalczyć awans do finału, który odbędzie się w piątek o godzinie 10.30 czasu polskiego.



TB