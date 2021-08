We wtorek rywalizację dokończą zapaśnicy stylu klasycznego w wadze do 97 kg. O brązowy medal będzie walczył Tadeusz Michalik. Polak zmierzy się ze zwycięzcą repasaży. Będzie to albo Gruzin Giorgi Melia, albo Węgier Alex Szoke. Pojedynek, w którym Michalik powalczy o brązowy medal, odbędzie się ok. 13 polskiego czasu.

Szanse na krążek mogą pojawić się też w kajakarstwie. W półfinale 200 m K-1 popłynie Marta Walczykiewicz. Z kolei na 500 m K-2 wystartują Karolina Naja i Anna Puławska. Wszystkie mają duże szanse na wejście do finałów, które odbędą się odpowiednio o 4:37 i 5:46.

Reklama

Ciekawie będzie też w rywalizacji mężczyzn. W półfinale 1000 m C-2 wystartują Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak. Finał tej konkurencji rozpocznie się o 4:53.

O medal rywalizują też żeglarki Agnieszka Skrzypulec i Joanna Ogar. Co prawda wyścig medalowy jeszcze przed nimi, ale we wtorek odbędzie się kolejna część rywalizacji w klasie 470.

W klasie 49er odbędzie się wyścig medalowy. Wystartują Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. Są jednak na dziewiątym miejscu w klasyfikacji generalnej, więc raczej nie będą liczyć się w walce o najwyższe cele.

Najbardziej emocjonująco będzie na stadionie lekkoatletycznym. O 12:20 odbędzie się finał skoku o tyczce mężczyzn, z udziałem Piotra Liska. O medale powalczą też młociarki, gdzie mamy aż trzy przedstawicielki: Anitę Włodarczyk, Malwinę Kopron i Joannę Fiodorow. One rozpoczną rywalizację o 13:35.

W kolejnych konkurencjach odbędą się też eliminacje. Na 1500 m wystartują Marcin Lewandowski i Michał Rozmys. Na 110 m przez płotki wystartuje Damian Czykier, a na 400 m pobiegnie tylko Natalia Kaczmarek. Zabraknie Justyny Święty-Ersetic, która odpuściła start indywidualny, na rzecz sztafet.

W decydującą fazę wchodzi rywalizacja siatkarzy. W ćwierćfinale zagrają z Francją. Mecz rozpocznie się o 14:30.

Obserwować też będziemy rywalizację kolarzy torowych w wyścigu drużynowym oraz zmagania ciężarowców, w których wystartuje Arkadiusz Michalski.



Najnowsze informacje z igrzysk olimpijskich - Sprawdź

Tokio 2020. 3 sierpnia. Plan startów Polaków:

KAJAKARSTWO

2.30: K-1 200 m kobiet, półfinał - Marta Walczykiewicz

2.44: C-2 1000 m mężczyzn, półfinał - Wiktor Głazunow-Tomasz Barniak

3.30: K-2 500 m kobiet, półfinał - Karolina Naja-Anna Puławska

4.30: K-1 200 m kobiet, finał B

4.37: K-1 200 m kobiet, finał

4.45: C-2 1000 m mężczyzn, finał B

4.53: C-2 1000 m mężczyzn, finał

5.39: K-2 500 m kobiet, finał B

5.46: K-2 500 m kobiet, finał

KOLARSTWO TOROWE

8.58: sprint drużynowy mężczyzn, kwalifikacje - Polska: Mateusz Rudyk, Krzysztof Maksel, Patryk Rajkowski

9.50: sprint drużynowy mężczyzn, 1. runda

10.41: sprint drużynowy mężczyzn, o brązowy medal

10.44: sprint drużynowy mężczyzn, finał

LEKKOATLETYKA

2.05: 1500 m mężczyzn, eliminacje - Marcin Lewandowski, Michał Rozmys

2.20: rzut oszczepem kobiet, kwalifikacje - Maria Andrejczyk

3.17: 400 m kobiet, eliminacje - Natalia Kaczmarek

12.15: pchnięcie kulą mężczyzn, kwalifikacje - Michał Haratyk, Konrad Bukowiecki

12.20: skok o tyczce mężczyzn, finał - Piotr Lisek

12.26: 110 m ppł mężczyzn, eliminacje - Damian Czykier

13.35: rzut młotem kobiet, finał - Joanna Fiodorow, Anita Włodarczyk, Malwina Kopron

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

12.50: 109 kg mężczyzn - Arkadiusz Michalski

SIATKÓWKA

mężczyźni

14.30: ćwierćfinał Polska - Francja

ZAPASY

13.05: 97 kg w st. klasycznym mężczyzn, o brązowy medal - Tadeusz Michalik ze zwycięzcą repasażu

ŻEGLARSTWO

5.05: 470er kobiet, 9. wyścig - Agnieszka Skrzypulec/Jolanta Ogar

470er kobiet, 10. wyścig

6.33: 49er mężczyzn, wyścig medalowy - Łukasz Przybytek/Paweł Kołodziński