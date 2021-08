Tadeusz Michalik blisko medalu Tokio 2020. Rok temu przeszedł operację serca

Tadeusz Michalik, zapaśnik KS Sobieski Poznań, podczas igrzysk Tokio 2020 najpierw pokonał 10-0 Tunezyjczyka Haikela Achouriego, a w dramatycznym ćwierćfinale Amerykanina Tracy'ego Hancocka (4-3). Po tym drugim pojedynku Tadeusz Michalik rozpłakał się z emocji przed kamerami telewizyjnymi. - Dałem z siebie wszystko. Gdy zostały dwie minuty pomyślałem sobie: wszystko albo nic. I się udało! Muszę uspokoić emocje - cieszył się Tadeusz Michalik. W półfinale czeka go walka z utytułowanym Musą Ewlojewem z Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego - początek o godz. 11.15 lub 11.35, transmisja w TVP i Eurosporcie.

Reklama

Tadeusz Michalik w Tokio walczy o medal dla Polski, siostra Monika już go ma

Tadeusz Michalik dwa razy przeżywał z bliska zdobycie medalu olimpijskiego, sam krążek - w obu przypadkach brąz - miał zapewne nawet okazje mieć w ręku. O medal dla siebie (i dla Polski) walczy jednak pierwszy raz.



W 2012 roku podczas igrzysk olimpijskich w Londynie Tadeusz Michalik był sparingpartnerem Damiana Janikowskiego, dziś kojarzonego z MMA i KSW. Jego wkład w nieoczekiwany brązowy medal dla Damiana Janikowskiego - startującego w kat. 84 kg - można uznać za spory. Cztery lata później, podczas igrzysk Rio 2016, radość Tadeusza Michalika musiała być jeszcze większa, bo medal olimpijski dla Polski zdobyła Monika Michalik, jego siostra, również zapaśniczka.



- Moja siostra zrobiła świetną robotę i bardzo chciałbym powtórzyć jej sukces, a nawet, jeśli będę miał dobry dzień, przebić jej osiągnięcie. Tak, najlepiej byłoby pokonać siostrę - mówił ze śmiechem w rozmowie z SBC Portal Sportowy. - To dla mnie bardzo motywujące, aby być lepszym od swojej siostry. To pobudza mnie do działania - dodawał.



Na pierwszy trening Tadeusza Michalika nie zabrała jednak siostra Monika, a brat - rodzina Michalików (Tadeusz ma ośmioro rodzeństwa) jest mocno usportowiona, postawiła przede wszystkim na zapasy. - To brat zabrał mnie na treningi, miałem wtedy 10 lat. To właśnie brat zaszczepił we mnie miłość do zapasów - wspominał Tadeusz Michalik w materiale Dzień Dobry TVN.

Tokio 2020 - bądź z nami na igrzyskach olimpijskich! Sprawdź





Tadeusz Michalik - rok przed walką o medal dla Polski, walka o zdrowe serce

Tadeusz Michalik dziś walczy o medal igrzysk Tokio 2020, choć jeszcze niecałe 1,5 roku temu jego start był niepewny. W lutym 2020 roku podczas badań we Włoszech okazało się, że serce Tadeusza Michalika nie pracuje jak trzeba. Do operacji doszło w maju 2020. - Psychicznie to na mnie trochę wpłynęło, na chwilę dobiło. To wszystko stało się znienacka, byłem zaskoczony. Na szczęście wszystko przebiegło bez problemu i dzisiaj już nie ma po tym śladu. Staram się nawet o tym nie myśleć - mówił Tadeusz Michalik w rozmowie z SBC.

Tadeusza Michalika można więc nazwać jednym z wygranych przełożenia igrzysk olimpijskich o rok. Czekamy, czy zapaśnik wygra medal dla Polski. I dla wsi Jasieniec koło Świebodzina (woj. lubuskie), z której pochodzi.

Bartosz Nosal