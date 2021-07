Polak awansował do wyścigu finałowego z siódmym czasem - 1.56,68. Plan na finał był jasny - poprawić ten wynik.



- Jestem w finale i to dla mnie się liczy, ale chcę się poprawić. W końcu dziewięć lat czekałem, aby wrócić do finału - deklarował Polak po półfinale .



Tokio 2020. Kawęcki szósty w finale

Ostatnim olimpijskim finałem Kawęckiego był ten z Londynu z 2012 roku. Polak zajął wówczas czwarte miejsce. Tym razem uplasował się na szóstej lokacie, którą dał mu świetny nawrót i walka na ostatniej prostej.



Złoto zdobył Jewgienij Ryłow, ustanawiając nowy rekord olimpijski. Drugi był Amerykanin Ryan Murphy (1.54,15), a brąz wywalczył Luke Greenbank z Wielkiej Brytanii (1.54,72).



Wyniki:



1. Jewgienij Ryłow (RKO) 1.53,27

2. Ryan Murphy (USA) 1.54,15

3. Luke Greenbank (W. Brytania) 1.54,72

4. Bryce Mefford (USA) 1.55,49

5. Adam Telegdy (Węgry) 1.56,15

6. Radosław Kawęcki (Polska) 1.56,39

7. Ryosuke Irie (Japonia) 1.57,32

8. Nicolas Garcia Saiz (Hiszpania) 1.59,06

