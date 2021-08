Skrzypulec i Ogar wywalczyły srebrne medale! Sypią się gratulacje

Polki przystępowały do wyścigu finałowego na trzeciej pozycji i wiele wskazywało na to, że w udziale przypadnie im brąz. Na ostatnim odcinku zdołały jednak wyprzedzić Brytyjki, dzięki czemu dopłynęły do mety na czwartej lokacie, co dało im drugie miejsce w ogólnym rozrachunku ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij! ).



Tokio 2020. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar zbierają gratulacje za srebrny medal

Skrzypulec i Ogar zachwyciły i zasłużenie odebrały mnóstwo gratulacji w mediach społecznościowych.



- Cudowne srebrne Agnieszka Skrzypulec i Jolantą Ogar-Hill w brawurowym finale i wielodniowych zmaganiach pokazują wielka klasę. Czwarty medal w historii polskiego żeglarstwa i siódmy dla polskiej ekipy olimpijskiej. Brawa, jesteście wielkie! - napisał Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie.



- Skubane!!!!! - przyznała Justyna Kowalczyk-Tekieli.



Z gratulacjami dla medalistek pospieszyła także Pogoń Szczecin.



- Szczecinianka i reprezentantka SEJK Pogoń Szczecin - Agnieszka Skrzypulec - ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskich w żeglarstwie w klasie 470. Gratulacje dla Agnieszki i Joli! - czytamy na twitterowym koncie klubu.

Zmagania Skrzypulec i Ogar oglądał z bliska wysłannik Interii w Tokio - Artur Gac.



