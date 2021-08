Smutek, gniew, rozpacz niedowierzanie - tak można opisać stan, jaki towarzyszy wszystkim, którzy kibicowali naszym siatkarzom. Minęło już kilkadziesiąt godzin od przegranej w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich z Francją 2:3, a ja dalej nie mogę się pogodzić z tym, co wydarzyło się w Tokio. Tuż po meczu płakałem razem z chłopakami i czułem się tak, jakbym był razem z nimi na tych igrzyskach.

Nasza drużyna, która była murowanym faworytem do medalu, w 1/4 finału trafiła na dobrze i twardo grającą Francję. Przy stanie 2:1 w setach i 6:2 w czwartej partii wydawało się, że udało nam się złamać "Trójkolorowych" i awans do półfinału jest na wyciągnięcie ręki. Ale niestety tak się nie stało. Przewagę w czwartej odsłonie straciliśmy bardzo szybko. To że ją straciliśmy to jedno, ale najgorsze, że doszło do takiej sytuacji przy niezbyt trudnej zagrywce przeciwnika. W tym momencie w polu zagrywki u Francuzów pojawił się Nicolas Le Goff i jego flot sprawił nam duże problemy. Nie mogliśmy dograć piłki do siatki, a co za tym idzie, mieliśmy problemy ze skończeniem ataku. Po tej serii w czwartym secie Francja uwierzyła, że jest w stanie wygrać z nami ten ćwierćfinał i w tie-breaku ta drużyna była nie do zatrzymania. Nasi liderzy Bartek Kurek i Wilfredo Leon, którzy grali w tym spotkaniu znakomicie, w piątym secie mieli spore kłopoty, żeby "dobić się" do boiska. Defensywa naszych przeciwników broniła wszystko, a ich kontratak był zabójczy.



Francuzi zdecydowanie lepsi na środku

Pozostaje pytanie, dlaczego przegraliśmy ten pojedynek? Czy zostało zrobione wszystko, żeby wygrać? Oczywiście wszyscy widzieliśmy, że brakowało drugiego przyjmującego i drugiego środkowego. Przyznam, że byłem przekonany, że nasza duża przewaga na środku siatki przechyli szalę zwycięstwa na naszą korzyść. Ale rywalizację na środku wygrali zdecydowanie Francuzi.

Kolejna sprawa nad którą się zastanawiam jest taka, czy trener Vital Heynen wystawił odpowiednią "szóstkę" na tie-breaka. Czy przy tak dysponowanych Leonie i Kurku było nam potrzebne tylko dobre przyjęcie, a selekcjoner zdecydował się na Olka Śliwkę jako drugiego przyjmującego, który w czwartym secie miał duże problemy właśnie w przyjęciu. Tu nasuwa się pytanie, dlaczego od początku decydującego seta nie wyszedł Kamil Semeniuk, który w tym spotkaniu przyjmował rewelacyjnie? Pozytywne przyjęcie miał na poziomie 79., a perfekcyjne 43. procent. Mam wrażenie, że w tej kwestii nie do końca wszystko zostało dobrze przeanalizowane.



Filozofia Heynena

Czy nasza gra była za prosta? Vital Heynen ma taką filozofię, że u niego liczą się najlepsze opcje. Nasze najlepsze działa, czyli Leon i Kurek grali rewelacyjnie. Obserwując to spotkanie rzuciło się jednak w oczy, że francuski rozgrywający Antoine Brizard bardzo często wybierał tzw. ostatnią opcję siatkarską. Posyłał piłkę do zawodników, którzy w ataku byli trzecią lub czwartą opcją. W ten sposób Brizard zaskoczył nasz blok, który w tym meczu po prostu nie istniał.

Francja kilka razy żegnała się z turniejem i kilka razy grała z nożem na gardle w Tokio. Na pewno dzięki temu "Trójkolorowi" byli zahartowani w ciężkich bojach. Polakom, nie licząc wpadki z Iranem i ciśnienia przed starciem z Włochami, wszystko szło zgodnie z planem i dosyć łatwo. To kolejna kwestia, która miała gigantyczny wpływ na to, że wracamy do kraju z niczym.



Zastanawiam się również nad tym, czy nie warto było skorygować ustawienie naszego zespołu. Leon i Kurek, którzy dysponując atomową zagrywką, najlepiej spisują się, kiedy celują między strefy "6" i "1". U Francuzów najczęściej byli wtedy Earvin N’Gapeth i Jenia Grebennikov, czyli ich najlepsi przyjmujący. Chyba warto było zmienić ustawienie, żeby Leon czy Kurek "bombardowali" serwisem Trevora Clevenot.

Francja wyrwała nam z gardła zwycięstwo

Trzeba powiedzieć otwarcie, że Francja wyrwała nam z gardła zwycięstwo. Tak jak wspomniałem wcześniej, brakowało drugiego przyjmującego i drugiego środkowego. Jeśli chcesz awansować do półfinału igrzysk olimpijskich "szóstka", która jest na boisku, musi funkcjonować perfekcyjnie, a akurat w tym spotkaniu tak nie było.

Przed meczem słychać było, że nawet sami Francuzi, dziennikarze, kibice, a nawet zawodnicy, nie wierzyli zbytnio w zwycięstwo z Polską. Wiem sam po sobie, że każdy sportowiec ma marzenia, a medal olimpijski jest jednym z największych, na które pracuje się całe życie. Wychodząc na taki mecz dostaje się tyle energii i takiego kopa, że wznosisz się na wyżyny swoich umiejętności, co pokazali Francuzi. Niestety dla nas.



Co dalej z tą reprezentacją?

Bardzo, bardzo żal mi tych chłopaków i wiem doskonale, co teraz czują. Przeżyłem to na własnej skórze w Pekinie. Co dalej z tą reprezentacją? Niektórzy z zawodników będą mieli grubo ponad 30 lat, kiedy odbędą się kolejne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Czy nadal będą chcieli grać w drużynie narodowej i walczyć o medale? To są pytania, na które nie znamy odpowiedzi i pewnie sami siatkarze będą potrzebować sporo czasu, żeby podjąć decyzję o karierze reprezentacyjnej.

Przed nami mistrzostwa Europy, które też są dla nas bardzo ważne, i będą okazją do rehabilitacji. Nie sądzę, żeby doszło do dużych zmian kadrowych, bo Heynen zaprzeczyłby swojej koncepcji. Nie mam żadnych wątpliwości, że nasza reprezentacja jest jedną z najlepszych na świecie, a obecna kadra, która grała w Tokio, była moim zdaniem zdecydowanie mocniejsza od tej z 2014 i 2018 roku, kiedy zdobywaliśmy złoto mistrzostw świata. Okazało się jednak, że igrzyska olimpijskie rządzą się swoimi sprawami i kolejny raz okrutnie się o tym przekonaliśmy.Tak po ludzku bardzo im współczuję, bo wiem, ile ich to pracy kosztowało, ile wyrzeczeń. Mieli jeden cel - medal olimpijski. Każdy złoty, srebrny czy brązowy byłby sukcesem. Trzeba powiedzieć sobie jasno i może nawet brutalnie, ale odpadnięcie tej kadry w ćwierćfinale jest porażką polskiej siatkówki.

Daniel Pliński