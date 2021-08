Po pewnej wygranej z Tunezyjczykiem Haikelem Achouri 10-0 i pełnej emocji walce z Amerykaninem Tracym Hancockiem, wygranej przez Michalika 4:3, polski zapaśnik awansował do strefy medalowej. Jednak jego półfinałowy rywal był przeciwnikiem z zupełnie innej półki, niż wcześniejsi zapaśnicy.

Pochodzący z Inguszetii reprezentant Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Musa Jewłowew to dwukrotny mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy. W starciu z nim Polakowi nie dawano zbyt wielkich szans, jednak sporty walki mają to do siebie, że zawsze może przytrafić się jakaś niespodzianka.

I już pierwsza runda pokazała, że Jewłojew jest znakomicie dysponowany. Po karnym punkcie za pasywność dla Polaka i przymusowym sprowadzeniu do parteru, dwukrotnie wykonał tzw. "wózek", wychodząc na prowadzenie 5:0. W drugiej odsłonie walki rosyjski zapaśnik nadal kontrolował to, co dzieję się na macie i ostatecznie wygrał to starcie 7:1, awansując do finału. Michalikowi zostaje pojedynek o brązowy medal.

Siostra naszego zapaśnika Monika Michalik to brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Teraz ma Tadeusz Michalik ma szansę wyrównać to osiągnięcie.



