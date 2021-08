Polka idzie jak burza w drodze po kolejne złoto

W pierwszych dwóch setach Partyka ogrywała rywalkę do siedmiu. Trzecia partia należała do Turczynki (12:10), lecz w kolejnym secie Polka nie dała rywalce szans, wygrywając 11:5.



Był to drugi triumf naszej reprezentantki na igrzyskach paraolimpijskich w Tokio. Wcześniej Polka ograła w trzech setach Japonkę - Nozomi Takeuchi. Dzięki temu awansowała już do półfinału.





Igrzyska paraolimpijskie w Tokio. Natalia Partyka w półinale

Partyka jest wielką faworytką całej imprezy. Złote medale w grze pojedynczej przywoziła z czterech ostatnich igrzysk paraolimpijskich. Pięć lat temu w Rio de Janeiro cieszyła się także ze złota w drużynie.



Nasza reprezentantka wystąpiła również w tegorocznych igrzyskach olimpijskich. Tam odpadła w drugiej rundzie po porażce z reprezentantką Egiptu Diną Meshref.

TB